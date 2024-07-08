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Atasözlü paylaşıma hapis cezası geldi: "Zamansız öten horozu keserler" yorumu tehdit olarak değerlendirildi!

İstanbul'da yaşayan gazeteci İ.H.H., sosyal medya hesabında yayınladığı bir haber paylaşımına gelen "Zamansız öten horozu keserler" yorumu üzerine harekete geçti. Yorumun kendisine yönelik bir tehdit olarak algılandığını belirten İ.H.H., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 13:20
Atasözlü paylaşıma hapis cezası geldi: "Zamansız öten horozu keserler" yorumu tehdit olarak değerlendirildi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, yorumu yapan M.Y. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık M.Y., suçlamayı kabul etti ancak İ.H.H.'yi hedef almadığını savundu.

Mahkeme heyeti, yapılan yorumun İ.H.H.'ye yönelik bir tehdit içerdiğine hükmetti ve sanığı 'tehdit' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacak.

Avukattan uyarı: "Atasözleri Tehdit Olabilir!"

İ.H.H.'nin avukatı Taha Yasin Caner, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Müvekkilimiz normal bir haber paylaşımı yaparken bu tür yorumlarla karşılaşmak oldukça üzücü. Vatandaşlarımızın atasözlerini kullanırken dikkatli olmalarını ve başkalarını hedef alabilecek ifadelerden kaçınmalarını tavsiye ederiz" dedi.

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