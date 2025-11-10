Atatürk, Sancaktepe’de Saygı ve Özlemle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde Sancaktepe’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma Programı

Sabah saatlerinde Sancaktepe Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenkler sunuldu. Tören boyunca Atatürk’e duyulan minnet ve özlem bir kez daha dile getirildi.

Programın devamında Sarıgazi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen anma töreninde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir konser sundu. Kısa film gösteriminin de yapıldığı törende öğrencilerin seslendirdiği türküler, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Protokol ve Mesajlar

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Atatürk’ün fikirlerinin ve mücadelesinin her geçen gün daha da anlam kazandığını vurgulayarak konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker ya da devlet adamı değil; aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Onun bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, çağdaş bir ülke olma yolundaki en büyük kazanımımızdır. Bizler, Atatürk’ün ilke ve değerlerinden güç alarak ülkemizi ve Sancaktepe’yi daha aydınlık, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum"

Törenler, katılımcıların duygu dolu anlarıyla sona erdi. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

