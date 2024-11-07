Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi

Atatürk Üniversitesinde Narkogençlik Semineri

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen 'Narkogençlik' eğitim semineri, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay uzmanlarının katılımıyla düzenlenen bu etkinlik, öğrencilerin madde kullanımı ve bağımlılığı konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Uzmanlardan Bilgilendirici Konuşmalar

Seminerde alanında uzman eğitmenler, uyuşturucunun kişisel etkileri ve topluma olan zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, yaptığı konuşmada, "Son yıllarda gençleri derinden etkileyen en önemli sorunlardan biri olan uyuşturucu bağımlılığı üzerindeki sosyal farkındalığı artırmak için buradayız. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor," dedi.

Uyuşturucu Kullanımının Nedenleri ve Çözümleri

Eğitimciler, uyuşturucu kullanımına başlama sebeplerinin arasında merak, baskı ve ruhsal bunalımların yer aldığını ifade etti. Çözüm önerileri arasında ise tedavi merkezlerinde psikolojik ve fiziksel destek almanın yanı sıra spor yapmanın da önemli olduğu vurgulandı. Uyuşturucu kullanımı, vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açarak, dış görünüşte de ciddi zararlar oluşturuyor.

Medya ve Uyuşturucu İlişkisi

Seminerde, film, müzik ve sosyal medya platformları aracılığıyla uyuşturucunun olumlu gösterilmesine dikkat çekildi. Uyuşturucuyla ilgili ihbarlar için İçişleri Bakanlığının geliştirdiği 'uyuma' uygulamasının kullanılabileceği de katılımcılara aktarıldı.

Etkinlik, Prof. Dr. Yazıcı'nın eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "Narkogençlik" eğitim seminerinde, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri örneklerle anlatıldı. Seminerde, alanında uzman eğitmenler öğrencilere, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri, uyuşturucu maddenin zararlarını örnekler vererek anlattı.

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "Narkogençlik" eğitim seminerinde, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri örneklerle anlatıldı. Seminerde, alanında uzman eğitmenler öğrencilere, uyuşturucunun kişisel ve toplumsal etkileri, uyuşturucu maddenin zararlarını örnekler vererek anlattı.