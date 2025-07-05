Ateşin Ortasında Görevini Terk Etmeyen Cesur Orman Görevlisi

İzmir Menderes'te Yangınla Mücadele

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi’nde çıkan orman yangınında, yangın gözetleme kule sorumlusu Alper Efeoğlu, alevlerin arasında kalarak arefeden görevini sürdürdü. 24 yaşındaki Efeoğlu, 29 Haziran'da 545 rakımlı Dikmen Yangın Gözetleme Kulesi'nde, yangını ilk fark eden orman işçisi oldu.

Yangını İlk Fark Eden Efeoğlu

Yangın durumunu yöneticilerine ve ekiplerine bildiren Efeoğlu, kuleyi terk etmeleri için yapılan uyarılara rağmen görev başında kaldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler arasında, dumanla dolan kuledeki mesaisini kararlılıkla sürdürdü. Arkadaşlarını sürekli yönlendiren genç ormancı, her an yangının gidişatını telsizle aktardı.

Yangın Kontrol Altına Alınırken

Alper Efeoğlu, alevlerin kuleye ulaşmasına çok az kala Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve ekibi tarafından kurtarıldı. Efeoğlu, yaşadığı deneyimi anlatarak, "Anlık durumu telsizden bildiriyordum ancak kısa sürede alevlerin kuleye doğru geldiğini gördüm. Telsiz odası dumanla doldu ve ekiplerle iletişim kurmakta zorlandım." ifadelerini kullandı.

Görev Bilinci ve Cesaret

Yangın sırasında amirlerinin kuleyi terk etmesi konusunda yaptığı uyarıları dinlemeyen Efeoğlu, görevinin bilincinde olduğunu belirtti: "Yangına müdahale eden ekipler alevlerden kaçmıyor, kendilerini güvenli bölgelere çekiyor. Ben de görevimi sürdürdüm; ekipleri yönlendirdim, yangının başlangıç noktasını belirttim. Panik yapmadım; bu benim birincil görevimdi."

Mesleğine Olan Tutkusu

Efeoğlu, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürmenin kendisini gururlandırdığını belirterek, mesleğini çok sevdiğini vurguladı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yeniden görev yaptığı kuleye geri döndüğünü söyledi.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını ilk fark eden kule gözetleme personeli Alper Efeoğlu, alevlerin ortasında kalmasına ve amirlerinin uyarılarına rağmen canı pahasına görev yerini terk etmedi.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını ilk fark eden kule gözetleme personeli Alper Efeoğlu, alevlerin ortasında kalmasına ve amirlerinin uyarılarına rağmen canı pahasına görev yerini terk etmedi.