Atina'da İsrailli Yatırımcıya Ait Otele Kırmızı Boya Protestosu

Atina'da 'Anti-siyonist Meclis' üyeleri, İsrailli yatırımcılara ait otele kırmızı boya dökerek camlara Filistin yanlısı sloganlar yazdı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:08
Olayın ayrıntıları

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup, İsrailli yatırımcılara ait bir otele saldırıda bulundu. Protestocularun otele kırmızı boya döktüğü ve otelin camlarına Filistin'i destekleyen sloganlar yazdığı bildirildi.

Grup açıklaması

Aksiyonun sorumluluğunu üstlenen "Anti-siyonist Meclis" adlı grup yaptığı yazılı açıklamada, Atina'da İsrailli yatırımcıların yoğun olarak gayrimenkul aldıklarına dikkat çekti. Açıklamada yer alan ifadelerde, "Siyonist katillerin ve destekçilerinin mahallelerimizde hoş karşılanmadığını ve sözde yatırımcıların kanlı şekillerinin hedef alınacağını açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu çerçevede 13 Eylül'de İsrailli yatırımcıların oteline müdahale edildi." denildi.

Açıklamada ayrıca otelin yatırımcısının Yunanistan'ın başka şehirlerinde de otellere sahip olduğu kaydedildi ve grubun, "Sermaye, turizm ve hoş vakit geçirme 'satarak', Filistin halkının soykırımına yatırımda bulundukça, bizi karşısında daha da mücadeleci bulacak." mesajı paylaşıldı.

Eleştiriler ve görüntüler

Grup açıklamasında Gazze'nin bir yangın yerine döndüğü vurgulandı ve Yunanistan hükümetinin İsrail ile müttefiklik ilişkisi eleştirildi. Açıklamaya, otele kırmızı boya atıldığı ve camlara Filistin'i destekleyen sloganlar yazıldığı anları gösteren bir video da eklendi.

Olayla ilgili resmi makamların veya otel yönetiminin henüz bir açıklama yapıp yapmadığına dair bilgi açıklamada yer almadı.

