Atina'da Protesto: İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Sintagma'da Kınandı
Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler parlamento önünde eylem yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.
Eylemciler, Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Gösteride taşınan meşalelerle, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı ve Filistin'e yönelik saldırılar protesto edildi.