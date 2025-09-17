Atina'da Protesto: İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Sintagma'da Kınandı

Atina'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 'Filistin'e özgürlük' sloganları ve meşalelerle protesto etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:37
Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler parlamento önünde eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.

Eylemciler, Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Gösteride taşınan meşalelerle, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı ve Filistin'e yönelik saldırılar protesto edildi.

