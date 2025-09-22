Atina'da Taksiciler 18 Saatlik Greve Gitti

Atina'da taksiciler, SATA çağrısıyla 18 saatlik greve gitti; Attiki Bölgesi'nde 00.00-18.00 arası taksi hizmeti durdu; grev şoförlü araç kiralama uygulamasına tepki.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:45
SATA'nın çağrısıyla Genel Kurul öncesi eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla 18 saatlik greve gitti. Grev, SATA Genel Kurul toplantısına tüm taksicilerin katılabilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Yerel saatle 00.00'da başlayan ve bu akşam 18.00'e kadar sürecek grev nedeniyle, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde hiçbir taksi grev bitimine dek hizmet vermeyecek.

SATA, grevle ayrıca taksi yerine şoförlü araç kiralanması uygulamasını protesto etmeyi amaçlıyor.

