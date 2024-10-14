Avcılar'da Bıçaklı Yol Verme Kavgası: 3 Yaralı

Avcılar'da Bıçaklı Kavga Ortalığı Karıştırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavga, izleyenleri dehşete düşürdü. Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde, öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, otomobil sürücüsü E.G. ve motosikletli A.Ş. arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavga sırasında tarafların bıçak çekmesi neticesinde üç kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak gerekli müdahaleleri yaptı.Güvenlik Kamerası Görüntüleri Olayı Belgeliyor

Olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olacak.