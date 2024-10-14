Avrupa Birliği'nden İsrail'e UNIFIL Saldırıları Üzerine Açıklama Talebi

AB, İsrail'den Unifil Saldırıları ile İlgili Açıklama Bekliyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dair derin kaygı duyduğunu açıkladı. AB, İsrail hükümetinden bu saldırılarla ilgili acil bir beyan ve kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Bakanlar Toplantısında Ortak Açıklama

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Lüksemburg'daki toplantıda Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına dair ortak bir basın açıklaması yaptı.

Borrell'den Açıkladığı Endişeler

Borrell, yaptığı açıklamada, "AB, BM misyonlarına yönelik bütün saldırıları kınamakta ve özellikle İsrail ordusunun UNIFIL'e yönelik eylemleri konusunda ciddi endişelerini dile getirmektedir." dedi. Ayrıca, "Güney Lübnan'ın istikrarında kilit bir rol oynayan UNIFIL'e karşı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak İsrail hükümetinden hemen bir açıklama ve kapsamlı bir soruşturma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UNIFIL Saldırıları ve Hizbullah Endişesi

Ayrıca, AB açıklamasında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarından da ciddi bir kaygı duyulduğu aktarıldı. UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesine saldırması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını bildirmişti. Son olarak, İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.