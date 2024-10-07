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Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde Almanya dışında yükselişle kapanmayı başardı. DAX endeksi ise düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:55
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi

Avrupa Borsalarındaki Genel Durum

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya dışındaki ülkelerde yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,18 artış göstererek 519,48 puana ulaştı.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi %0,28 değer kazanarak 8.303,62 puana çıktı. İtalya borsasında FTSE MIB 30 endeksi %0,66 artışla 33.814,52 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,46 yükselerek 7.576,02 puana ulaştı.

Ancak Almanya'da DAX 40 endeksi %0,09 değer kaybederek 19.104,1 puana geriledi.

Para Piyasaları ve Ekonomik Göstergeler

Avro/dolar paritesi, saat 19:37 itibarıyla %0,02 artışla 1,098 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde eylül ayında eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puana yükseldi. Almanya'nın otomotiv sektörü satışları, yılın ilk yarısında yıllık %4,7 düşüşle 269,5 milyar avroya indi.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında perakende satışlar aylık %0,2, yıllık bazda ise %0,8 artış gösterdi. Bununla birlikte Almanya'da fabrikaların siparişleri ağustos ayında %5,8 azaldı.

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