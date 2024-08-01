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Avrupa'da Aşırı Sıcaklıkların Tartışılan Etkileri

2000-2019 yılları arasında Avrupa'da her yıl 175 bine yakın kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:36
Avrupa'da Aşırı Sıcaklıkların Tartışılan Etkileri

Avrupa'da Aşırı Sıcaklıkların Sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000-2019 yıllarını kapsayan dönem içinde Avrupa'da her yıl 175 binden fazla bireyin aşırı sıcaklar yüzünden yaşamını yitirdiğini açıkladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, bu konuda detaylı bilgiler sunarak, Avrupa'nın sıcaklık artışının küresel ortalamanın iki katı hızla seyrettiğine vurgu yaptı.

Sıcaklıkların Sağlık Üzerindeki Etkisi

Dr. Kluge, açıklamasında 53 Avrupa ülkesinin vatandaşlarının bu aşırı sıcaklıkların olumsuz sonuçlarını yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. Isı stresi, Avrupa'da iklime bağlı ölümler arasında lead radıkların biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Kluge, “Aşırı sıcaklıklar, kardiyovasküler, solunum, serebrovasküler hastalıklar, ruh sağlığı problemleri ve diyabet gibi kronik hastalıkların seyrini kötüleştirmektedir” şeklinde konuştu.

Ölümlerdeki Artış ve Gelecek Uyarısı

Küresel ısınmanın dünya genelinde yılda yaklaşık 489 bin sıcağa bağlı ölüme yol açtığını belirten Kluge, bu ölümlerin %36'sının Avrupa'da gerçekleştiğini aktardı. Avrupa'daki bu aşırı sıcaklar sonucu her yıl 175 binin üzerinde ölüm gerçekleşmesi, son 20 yılda sıcaklığa bağlı ölümlerde %30'luk bir artış anlamına gelmektedir. Bu artışların önüne geçmek için kapsamlı planların devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Kluge, ayrıca “Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, etkin halk sağlığı uygulamaları ile önemli ölçüde azaltılabilir” açıklamasında bulundu. DSÖ, sağlıkta eşitsizlikleri minimize etmek için 6 farklı çalışma bölgesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Avrupa Bölgesi

DSÖ Avrupa bölgesi, yalnızca Avrupa ülkelerinden değil, aynı zamanda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinden de oluşmaktadır. Bu bölgelerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha fazla hazırlık yapması gerektiği açıktır.

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