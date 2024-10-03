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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ayrıntılar ve ücret detayları.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:17
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni tarifeye göre avukatların alacakları ücretler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Sözlü Danışma Ücretleri

Avukatların bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 3.500 lira olarak belirlenmiştir. Takip eden her saat için 1.500 lira ek ücret talep edilecektir. Ayrıca, çağrı üzerine yapılan görüşmelerde bir saate kadar verilecek olan sözlü danışma ücreti 6.000 lira olacak, takip eden her saat için 3.000 lira ödenecek.

Dilekçe ve Belge Ücretleri

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 4.500 lira, kira sözleşmesi gibi belgelerin hazırlanmasında 6.000 lira, tüzük ve miras sözleşmeleri gibi belgelerin ise 24.000 lira olması öngörülmüştür.

Ticari İşler İçin Ücret Tarife

Şirket ana sözleşmeleri, devir işlemleri ve birleşmelere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara en az 16.000 lira ödenecek. Vergi uzlaşma komisyonlarında yapılan işlerin asgari ücreti 18.000 lira olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Dava Ücretleri

Uluslararası yargı yerlerinde duruşmasız işlemler için 80.000 lira, duruşmalı işlemler için ise 150.000 lira avukatlık ücreti alınacaktır.

Sözleşmeli Avukat Ücretleri

Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarının sözleşmeli avukatlarına aylık ödeme en az 25.000 lira olarak belirlenmiştir.

Çeşitli Davalar İçin Ücretler

Ceza soruşturma evresindeki işlerin ücreti 8.000 lira, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 18.000 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 30.000 lira olarak belirlenmiştir. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için ise bu rakam 46.500 lira olmuştur.

TBB Başkanı’ndan Teşekkür Mesajı

TBB Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya üzerindeki açıklamasında yeni tarifelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarife hazırlık komisyonunda yer alan tüm meslektaşlarımıza ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ederim." şeklinde konuşmuştur.

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