Avustralya'da 100 milyon yıllık fosil inci doğrulandı

Queensland'de 2019'da bulunan 2 santimetrelik örnek Kronosaurus Korner'de sergilendi

Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da keşfedilen fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıl yaşında olduğunu doğruladı. Konuya ilişkin bilgiler ABC News'in haberinde yer aldı.

Fosil inci, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olarak katılan bir turist tarafından bulundu.

Müze denetiminde düzenlenen kazı etkinliğinde ortaya çıkarılan ve bilyeden biraz büyük olan, yaklaşık 2 santimetre genişliğindeki örnek üzerinde araştırmacılar yaş tayini çalışması gerçekleştirdi.

Queensland Üniversitesi'nden paleontolog Gregory Webb, yürütülen inceleme sonrası bu fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İncelemenin tamamlanmasının ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.