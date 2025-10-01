Avustralya'da 18 Güneş Kremi Satışı Durduruldu — TGA Uyarısı

Avustralya'da 18 güneş kremi markasında üretim ve satış durduruldu

Dünyada cilt kanseri görülme oranının en yüksek olduğu ülkelerden Avustralya'da, koruma seviyelerine ilişkin endişeler nedeniyle 18 güneş kremi markasının üretimi ya da satışı askıya alındı.

TGA testleri ve bulguları

BBC'nin haberine göre, tüketici hakları savunucularının haziranda yaptığı incelemede birçok tanınmış markanın iddia edilen koruma seviyesini sağlamadığı tespit edildi. Avustralya İlaç ve Tıbbi Cihaz İdaresi (TGA), farklı markalara ait 21 güneş kreminde gerçekleştirilen testlerde, en az 50 faktör koruma sağlaması gereken bazı ürünlerin değerinin 4’e kadar düştüğünü açıkladı.

TGA'nın yayımladığı listede yer alan 20 üründen 8'inin üretiminin durdurulduğu, 10 ürünün satışının askıya alındığı, 2 ürünün ise incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Üretici açıklaması

Söz konusu ürünlerin baz formülünü üreten Wild Child Laboratories Pty Ltd, yaptığı yazılı açıklamayla üretimi durdurduklarını duyurdu. Şirketin yöneticisi Tom Curnow, TGA'nın baz formülün üretimiyle ilgili herhangi bir hata bulamadığını belirterek, yaşanan sorunların sektör genelinde karşılaşılan daha geniş çaplı bir problemden kaynaklandığını savundu.

Sağlık kaygıları ve düzenleyici sıkılık

Avustralya'da her üç kişiden ikisinin yaşamı boyunca en az bir kez cilt kanseri ameliyatı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede güneş kremiyle ilgili dünyanın en katı kurallarının uygulandığı vurgulanıyor.