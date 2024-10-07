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Avustralya'da Gazze'ye Saldırıların Yıldönümünde Filistin'e Destek Gösterileri

Avustralya'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların birinci yıldönümünde toplumsal gösteriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:44
Avustralya'da Gazze'ye Saldırıların Yıldönümünde Filistin'e Destek Gösterileri

Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri

Avustralya genelinde, İsrail'in 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların birinci yılı dolayısıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Ülkedeki Filistin destekçileri, gösteri düzenlememeleri yönündeki uyarılara rağmen bir araya geldi.

Şehirlerde Buluşma İhtiyacı

Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerde, çok sayıda insan bir araya gelerek etkinlikler gerçekleştirdi. Melbourne'de göstericiler, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek hayatını kaybedenlerin anısına Filistin bayrağı ile süslenmiş sedyeler taşıdı.

Sydney'deki Gösteriler

Sydney'de ise 500 kişilik bir grup Belediye Binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri, olası şiddet olaylarını önlemek için şehirdeki birçok noktada hazır bulundu. Gösteriler sırasında yalnızca bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başbakan'dan Açıklama

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yahudi toplumu için Melbourne'de düzenlenen bir anma törenine katıldı. Basına yaptığı açıklamada ise Victoria halkını gösterilere katılmamaları yönünde uyardı.

Polis Engelinin Kalkması

Öncesinde, Yeni Güney Galler polisi, gösterilerin yasaklanması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu; ancak bu başvuru geri çekilince gösterilere dair polis engeli de kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu olay sonucunda İsrail, 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5000'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze saldırılarında yaklaşık 41,825 Filistinli hayatını kaybederken, 96,910 kişi de yaralandı. Çatışmaların sürdüğü bu dönemde, taraflar arasında yapılan esir alışverişlerinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı, ancak binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ve yerleşimcileri tarafından yapılan saldırılar sonucunda 741 Filistinli hayatını kaybetti.

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