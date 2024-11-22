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Avustralya, Elon Musk'ın İnternet Kontrolü İddialarını Reddetti

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Elon Musk'ın hükümetin internet erişimini kontrol etme iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:06
Avustralya, Elon Musk'ın İnternet Kontrolü İddialarını Reddetti

Avustralya, İnternet Kontrolü İddialarını Yalanladı

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, hükümetin 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayacak bir yasa tasarısı ile "tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmeyi" amaçladığı yönündeki iddiasını kesin bir dille reddetti.

Chalmers'dan Açıklama

Chalmers, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin söz konusu yasa tasarısını dün parlamentoya sunduğunu hatırlatarak, Musk'ın eleştirisinin "şaşırtıcı olmadığını" ifade etti. Çocukların internette korunmasına yönelik önem verdiklerini vurgulayan Chalmers, "Bizim işimiz Elon Musk'ı memnun edecek bir sosyal medya politikası oluşturmak değil. Bizim işimiz çocuklar için internette gerekli korumayı sağlamaktır" dedi.

Albanese'den Musk'a Sert Yanıt

Başbakan Anthony Albanese, Musk'ı kendisini yasaların üstünde gören ve halkla teması olmayan "kibirli bir milyarder" olarak tanımlayarak yanıtladı. Albanese, yaş sınırına ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunduklarını belirttiği paylaşımında Musk'ın "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor" ifadesine atıfta bulundu.

Yeni Yasa Tasarısının Detayları

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için yaş sınırı koymaya ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Bu sınırı ihlal etmeleri durumunda sosyal medya platformlarına ceza verilmesi planlanıyor.

Musk ve Albanese Arasındaki Tartışmalar

Avustralya e-Güvenlik Ofisi, 13 ve 15 Nisan tarihli bıçaklı saldırıların ardından, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, görüntülere erişimin durdurulmasına hükmetmişken, X yetkilileri, Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Başbakan Albanese, saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden X platformuna tepki göstermiş ve Musk'ın mahkeme kararına karşı çıkmasına şaşırdığını belirtmişti. Musk ise Avustralya yönetimini "tüm ülkelere sansür" uygulamakla suçlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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