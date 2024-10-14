Avustralya Eyalet Başbakanları, Kral Charles'ın Resepsiyonuna Katılmayacak

Avustralya'da Kral Charles Resepsiyonu Kriz Yarattı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 18 Ekim'de başlayacak Avustralya ziyareti öncesinde, eyalet başbakanalarının büyük bir kısmı, "yoğun iş yükü" gerekçesiyle Kral'ın düzenleyeceği resepsiyona katılmayacaklarını bildirdi.

Kral Charles'ın Sağlık Durumu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şubat ayında kanser tedavisi gören Kral Charles'ın sağlık durumu ile ilgili doktorları, Avustralya ziyareti için tedaviye ara verilmesinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Bu durum, ziyaretin planlaması üzerine düşünülen bir resepsiyon düzenlenmesine zemin sağladı.

Resepsiyonun Detayları

Canberra'da 21 Ekim'de gerçekleşecek olan bu etkinlik için davetli listesinde toplum temsilcileri ve siyasetçiler yer alıyor. Ancak, Steven Miles'ın dışındaki tüm eyalet başbakanları, "yoğun programları" nedeniyle bu etkinliğe katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Queensland Başbakanı Miles ise etkinliğe katılmak istemediğini, çünkü seçim çalışmalarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Monarşiye Bakış Açısı ve Anket Sonuçları

Öte yandan, Daily Telegraph gazetesinin yaptığı bir ankette, Avustralya’daki her 4 kişiden 1'inin Kral Charles'ın taç giymesinden sonra monarşiye karşı olumlu bir bakış açısına sahip olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların %33'ü Avustralya'nın cumhuriyet olmasını isterken, %45'i monarşinin devam etmesinden yana olduklarını ifade etti.

Ziyaret Programı

Kral Charles’ın Avustralya ziyareti bu cuma günü başlayacak ve toplamda 11 gün sürecek. Ayrıca, Kral’ın ziyaret programı kapsamında Samoa’ya da gideceği ve Commonwealth Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacağı bildirildi.