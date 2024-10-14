DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,38 0,37%
ALTIN
2.915,33 0,44%
BITCOIN
2.257.539,07 -5,13%

Avustralya Eyalet Başbakanları, Kral Charles'ın Resepsiyonuna Katılmayacak

Kral Charles'ın Avustralya ziyareti öncesinde eyalet başbakanları, yoğun programları nedeniyle resepsiyona katılmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:28
Avustralya Eyalet Başbakanları, Kral Charles'ın Resepsiyonuna Katılmayacak

Avustralya'da Kral Charles Resepsiyonu Kriz Yarattı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 18 Ekim'de başlayacak Avustralya ziyareti öncesinde, eyalet başbakanalarının büyük bir kısmı, "yoğun iş yükü" gerekçesiyle Kral'ın düzenleyeceği resepsiyona katılmayacaklarını bildirdi.

Kral Charles'ın Sağlık Durumu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şubat ayında kanser tedavisi gören Kral Charles'ın sağlık durumu ile ilgili doktorları, Avustralya ziyareti için tedaviye ara verilmesinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Bu durum, ziyaretin planlaması üzerine düşünülen bir resepsiyon düzenlenmesine zemin sağladı.

Resepsiyonun Detayları

Canberra'da 21 Ekim'de gerçekleşecek olan bu etkinlik için davetli listesinde toplum temsilcileri ve siyasetçiler yer alıyor. Ancak, Steven Miles'ın dışındaki tüm eyalet başbakanları, "yoğun programları" nedeniyle bu etkinliğe katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Queensland Başbakanı Miles ise etkinliğe katılmak istemediğini, çünkü seçim çalışmalarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Monarşiye Bakış Açısı ve Anket Sonuçları

Öte yandan, Daily Telegraph gazetesinin yaptığı bir ankette, Avustralya’daki her 4 kişiden 1'inin Kral Charles'ın taç giymesinden sonra monarşiye karşı olumlu bir bakış açısına sahip olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların %33'ü Avustralya'nın cumhuriyet olmasını isterken, %45'i monarşinin devam etmesinden yana olduklarını ifade etti.

Ziyaret Programı

Kral Charles’ın Avustralya ziyareti bu cuma günü başlayacak ve toplamda 11 gün sürecek. Ayrıca, Kral’ın ziyaret programı kapsamında Samoa’ya da gideceği ve Commonwealth Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çağrısı
2
İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Krizlere Karşı Kararlılığını Vurguladı
6
Gana'da Trafik Kazası: 15 Ölü
7
Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Özverili Tebrik Araması

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor