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Avustralya, İsrail'e Askeri İhracat İzinlerini Gözden Geçiriyor

Avustralya, İsrail'e verilen askeri ihracat izinlerini yeniden inceliyor, bu durum uluslararası eleştirileri artırıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:35
Avustralya, İsrail'e Askeri İhracat İzinlerini Gözden Geçiriyor

Avustralya, İsrail'e Yönelik Askeri İhracat İzinlerini Gözden Geçiriyor

Avustralya, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlatılan saldırılardan önce İsrail için verilmiş olan 66 askeri ihracat iznini tekrar değerlendiriyor.

İhracat İzinleri Üzerindeki İncelemeler

The Guardian gazetesinin Avustralya Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililere dayandırdığı habere göre, hükümet 2019 yılından bu yana İsrail için yaklaşık 247 askeri ihracat izni vermiştir. Ancak bu izinlerden yalnızca 66'sı halen aktif durumdadır.

Yetkililer, 66 askeri ihracat izninin her birinin, Avustralya'nın uluslararası tutumuna göre yeniden ele alındığını bildirmiştir. İnceleme sürecinin sonunda alınan kararın kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken, iznin insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle iptal edilebileceği ifade edilmiştir.

Başbakanın Açıklamaları ve Eleştiriler

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten önce ve sonrasında İsrail'e silah sağlamadığı iddiasında bulunsa da, Canberra hükümetinin, yapılan ihracat izinleri konusunda yeterince şeffaf olmaması nedeniyle eleştirildiği bildirilmektedir.

İsrail'in Gazze'de kullandığı F-35 uçaklarına ait parçaların Avustralya'da üretildiği anlaşılırken, yerel, eyalet ve federal düzeyde 350'den fazla kamu çalışanı, Mayıs ayında İsrail'e yönelik silah ihracatının derhal durdurulması gerektiği çağrısını yapmıştır.

Yeşiller Partisi’nin Talepleri

Avustralya Yeşiller Partisi'nin sözcüsü David Shoebridge de yaptığı açıklamada, İsrail ile olan tüm askeri ticaretin sona ermesi çağrısında bulunmuş ve hükümetin "İsrail'i, soykırımı sürdürme konusunda cesaretlendirecek hiçbir şey yapmaması gerektiğini" dile getirmiştir.

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