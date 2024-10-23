Avustralyalı Tanık Türkiye'de İfade Verecek

Aktivist Eygi'nin Katledilmesi Üzerine Gelişmeler

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katledilmesiyle ilgili olarak ifade vermek üzere Türkiye'ye gelen Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldıktan sonra Türkiye'ye geldi. Eygi'nin öldürülmesine ilişkin hukuki süreç kapsamında O'Sullivan, olayın tanığı olarak ifadesini verecek.

O'Sullivan'dan Açıklamalar

Yeryüzü Avukatları Derneği, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. O'Sullivan, Eygi'nin son anlarında yanında olduğunu belirterek, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri yalnızca bir yalandan ibaret. Bu, açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı." dedi.

İfade Süreci ve Hedefler

İsrailli yetkililerin bu tür eylemlerle diğer uluslararası gönüllüleri caydırmayı amaçladığını vurgulayan O'Sullivan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. İfadesini vermek üzere Ankara'ya gitmeyi planladığını dile getirdi.

Olayın Detayları

Barışçıl bir gösteri sırasında, İsrail askerleri katılımcılara ateş açmış ve bu eylem sonucunda Eygi 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu kapsamında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi.