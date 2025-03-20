Avusturya'da 2024'te 1647 Irkçı Saldırı Kaydedildi

Avusturya'da 2024'te 1647 ırkçı saldırı kaydı yapıldı, saldırıların %61'i çevrimiçi gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:21
Avusturya'da 2024'te 1647 Irkçı Saldırı Kaydedildi

Avusturya'da 1647 Irkçı Saldırı

2024 yılı itibarıyla Avusturya'da toplam 1647 ırkçı saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırıların %61'inin çevrimiçi ortamlarda gerçekleştiği belirtiliyor.

Ülkede 20 yılı aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA), "2024 Irkçılık Raporu"nu kamuoyuna sundu.

Irkçı Saldırıların Artışı

2023 yılında 1302 olarak kaydedilen ırkçı saldırılar, geçen yıl artarak 1647’ye yükseldi. Bu saldırıların %39'u sosyal yaşamın farklı alanlarında gözlemlenirken, %61’i dijital platformlarda gerçekleşti.

Dijital Ortamda Yoğunlaşma

Raporda, "internet" 1009 vaka ile ırkçı saldırıların en yaygın yaşandığı yer olarak öne çıkarken, bunu %13 ile "kamuya açık alanlar" izliyor. %11 oranında eğlence ve hizmet sektörlerinde, %6 oranında ise kamu kurum ve kuruluşlarında ırkçı saldırılara rastlandığı bildirilmektedir.

Mağdurların Sesine Dikkat

Irkçı saldırıların %79'unun tanıklar tarafından, %21'inin ise mağdurlar tarafından bildirildiği ifade edildi. Bu durumun, "bir sonuç alamayacağımız düşüncesi nedeniyle" olduğu vurgulanıyor.

Sağlık Sektöründeki Ayrımcılık

ZARA yöneticisi Rita Isiba, raporun bu yıl sağlık sektöründeki ayrımcı ve ırkçı yaklaşımlara odaklandığını belirtti. Isiba, göçmenlerin ve göçmen kökenli bireylerin tıbbi kurumlarda sıklıkla ciddiye alınmadığını ve şikayetlerinin göz ardı edildiğini vurguladı. "Irkçılık, bir kişinin tıbbi bakım kalitesini etkilediğinde, bunun ciddi sonuçları olabilir." dedi.

Yapısal Sorun ve Çözüm Önerileri

Isiba, raporda belgelenen vakaların yalnızca bireysel istisnalardan ziyade yapısal bir sorunu işaret ettiğini ifade etti. Bu bağlamda, siyasi karar vericilerin tutarlı önlemler almasının ve sivil toplumun katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

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