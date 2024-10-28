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Avusturya'da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Yukarı Avusturya'da Kirchberg ob der Donau Belediye Başkanı Franz Hofer silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan aranıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:13
Avusturya'da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Avusturya'da Korkunç Bir Olay

Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Kirchberg ob der Donau'da şok edici bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, bölgenin Belediye Başkanı Franz Hofer ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Üstü Kapatılmıyor

Yukarı Avusturya eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, silahlı bir kişi Kirchberg ob der Donau Belediyesine saldırı düzenledi. Bu olay sonrasında, Belediye Başkanı Franz Hofer ve diğer bir mağdur aralarında bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Saldırganı Arıyor

Polis ekipleri, saldırganın bölgede avcılık yapan 56 yaşındaki Roland Drexler olduğunu belirledi. Saldırının ardından kaçan Drexler'in izini sürmek için araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Özetle, Yukarı Avusturya'da meydana gelen bu talihsiz olay, hem yerel halkı hem de ülke genelinde ders çıkarılması gereken bir durum olarak değerlendirilmektedir.

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