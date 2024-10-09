Avusturya'da Koalisyon Krizi: Cumhurbaşkanı Van der Bellen Hükümet Kurma Görevi Vermedi

Avusturya'da Hükümet Kurma Süreci Tıkandı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 29 Eylül'deki genel seçimlerde Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından elde edilen %29'a yakın oylara rağmen, hiçbir parti liderine hükümet kurma görevini vermedi.

Seçimin Sonuçları ve Koalisyon Beklentileri

Genel seçimler sonrası, meclisteki beş partinin liderleriyle bir araya gelen Van der Bellen, oluşacak koalisyon hükümeti hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu durumu daha önce görmemiştik; hiçbir parti, en fazla oyu alan FPÖ ile koalisyon kurmayı istemiyor.' ifadesini kullandı.

Koalisyon Çıkmazı ve Üç Büyük Parti

Van der Bellen, görüşmeler sırasında, Herbert Kickl'in, başbakan olmadığı bir koalisyona katılmayacağını belirttiğini ifade ederek mevcut durumun bir çıkmaza işaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, FPÖ, ÖVP ve SPÖ liderlerinin, ortak işbirliği için müzakereler yapmalarını istedi.

Gelecek İçin Umutlar

Van der Bellen, bu liderlerden gelecek hafta sonuna kadar görüşmeler yapmalarını talep ederek, 'Sonuç getirmeyecek hiçbir süreç başlatılamaz. Ülkeye bir şey kazandırmaz.' dedi.

Aşırı Sağın Seçim Sonuçları

29 Eylül'de yapılan genel seçimlerde FPÖ %28,85 oy alarak birinci, ÖVP %26,27 ile ikinci, SPÖ ise %21,14 ile üçüncü oldu. Diğer dört parti, FPÖ ile koalisyon kurmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.