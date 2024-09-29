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Avusturya Genel Seçimlerinde Aşırı Sağcı FPÖ Önde Görünüyor

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı FPÖ, oyların %29,1’ini alarak ilk sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:01
Avusturya Genel Seçimlerinde Aşırı Sağcı FPÖ Önde Görünüyor

Avusturya Genel Seçimlerinde İlk Sonuçlar

Avusturya'da gerçekleştirilen genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), %29,1 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Kamu Yayıncı Kuruluşu ORF'in Verileri

Sandık çıkışı anketinin verilerine göre, oyların %40'ı sayılırken seçimlere katılım oranı %78,1 olarak belirlendi. Seçimin başlangıcından itibaren yapılan kamuoyu yoklamalarında lider konumda olan FPÖ, %29,1 oyla önde gidiyor.

Diğer Partilerin Oy Oranları

İktidarın büyük ortağı olan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) %26,3 ile ikinci sırada yer alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) %20,6 oy ile üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi %8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise %9 oy almış durumda.

Tarihi Bir Durum

Bu sonuçlarla birlikte, FPÖ, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir seçimi birinci sırada götürüyor. Buna dayanarak, ulusal meclise FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller milletvekili gönderebilecek.

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