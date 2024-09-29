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Avusturya Genel Seçimlerinde Nehammer Oyunu Kullandı

Başbakan Karl Nehammer, Avusturya'daki genel seçimlerde oyunu kullandı ve seçmenlere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:30
Avusturya Genel Seçimlerinde Nehammer Oyunu Kullandı

Avusturya Genel Seçimleri Başladı

Avusturya'da gerçekleştirilmekte olan genel seçimlerde, merkez sağ partinin lideri ve Başbakan Karl Nehammer, oyunu kullandı. Oy verme işlemi, yerel saatle 06.00'da başladı.

Başbakan Nehammer Oyunu Kullandı

Başbakan Nehammer, oy verme işlemi için eşi Katharina Nehammer ile birlikte bölgedeki yaşlı bakımevine gitti. Oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Nehammer'ın Mesajı: "Her oyun değeri büyüktür, vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum." Fakat, başbakan, iki hafta önce meydana gelen sel felaketinin seçim sürecine ciddi etkiler yaptığını vurguladı. Bu nedenle, kampanya dönemine ara vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Güven ve İstikrar Vurgusu

Nehammer, son süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen, halkın güveninin arttığını belirterek, "Sorunları korku ile değil, güvenle daha iyi çözebiliriz," dedi. Ayrıca, Ukrayna'daki savaş, artan hayat pahalılığı ve Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı kaygılara dikkat çekerek, istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Seçim Sonrası Koalisyon Görüşmeleri

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile olası bir koalisyon hakkında sorulan soruları yanıtlarken, seçim sürecinde "orta direği güçlendirme ve istikrarı koruma" taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Mecliste 183 yeni milletvekilinin belirleneceği seçimde, vatandaşlar akşam saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemlerine devam edebilecek.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve...

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

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