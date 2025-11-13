Aydın Bozdoğan’da Araç Yüklü Tırda Yangın: Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, üzerinde araç yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu tırdaki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olayın Seyri

Yangın, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzeri araç yüklü tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüyerek yüklü araçlara sıçradı. Alevleri fark eden tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve İlk İnceleme

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Müdahale sonrası tırda yüklü olan araçların tamamı kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÜZERİNDE ARAÇ YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, YÜKLÜ ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.