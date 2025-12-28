Edremit'te Yarım Asırlık Kadın Kalaycılık: Suzan ve Elmas Kaplan

Beş kuşaklık geleneği yaşatıyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Suzan Kaplan, Türkiye’nin sayılı kadın kalaycılardan biri olarak eşi Elmas Kaplan ile birlikte yaklaşık yarım asırdır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Kaplan ailesi, beş kuşaktır devam eden geleneğiyle Edremit’te kalaycılığın yaşayan son temsilcileri arasında yer alıyor.

Suzan Kaplan, Balıkesir’in ilk kadın kalaycılarından biri olduğunu belirterek, 14 yaşında Elmas Kaplan ile evlendiğini ve evlenmeden önce dede ve babasından kalaycılığı öğrendiğini söylüyor. Kaplan, geçmişte kalaycılığın köy köy, sokak sokak ve pazar pazar gezilerek yapıldığını da hatırlatıyor.

Elmas Kaplan ise yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yaptıklarını, Edremit’te mesleğin öncülerinden olduklarını ve eşiyle birlikte uzun yıllardır aynı dükkanda çalıştıklarını ifade ediyor. Günümüzde kalaycılığın giderek azalan meslekler arasında yer aldığını vurguluyor ve bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Çift, yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin kültürel miras olduğunu vurgulayarak, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını söylüyor; bu nedenle mesleğin bitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyorlar.

Kaplan ailesi, Edremit’te kalaycılık mesleğini yapan son kişiler olduklarını sözlerine ekliyor.

