Kerem Ünsal: Alaçatı'ya Turizm Master Planı Şart, Nitelikli Turist İçin Adımlar Gerekli

Kerem Ünsal: Alaçatı turizmini planlı yönetmezsek nitelikli turisti çekemeyiz

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, yılbaşı dönemi rezervasyonları ve Alaçatı'nın turizm geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ünsal, yılbaşı için konaklama rezervasyonlarının şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde olduğunu söyledi ve bölgenin son dakika rezervasyonlarına alışık olduğunu, ancak ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl sürecin daha temkinli izlenmesi gerektiğini belirtti.

Yılbaşı rezervasyonları ve beklentiler

Geçmiş yıllarda yılbaşı haftasına girildiğinde talepte artış yaşandığını hatırlatan Ünsal, bu yıl artışın hızını ve seviyesini önümüzdeki günlerde daha net göreceklerini ifade etti. Açık tesislerin önemli bir bölümünün makul doluluk oranlarına ulaşmasını beklediklerini, ancak kesin rakamlar için son haftanın görülmesinin daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Restoranlardaki doluluk oranlarının şu an ortalama yüzde 50 seviyelerinde seyrettiğini aktaran Ünsal, yılbaşı programlarının netleşmesiyle bir miktar hareketlilik beklediklerini; buna rağmen işletmelerin süreci ihtiyatlı planlaması gerektiğini vurguladı. Ünsal, 'Alaçatı’da yılbaşına yönelik ilgi var ancak sektör olarak beklentilerimizi kontrollü ve gerçekçi bir çerçevede tutmayı önemsiyoruz' dedi.

'Kentsel Tasarım Rehberi' toplantısı ve Turizm Master Planı vurgusu

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kentsel Tasarım Rehberi' bilgilendirme toplantısını son derece önemli bulduklarını söyleyen Ünsal, Alaçatı’nın kimliğini korumaya yönelik her çalışmada belediyenin yanında olduklarını belirtti. Amaçlarının eleştirmek değil, çözümün bir parçası olmak olduğunu ifade etti.

Ünsal, Alaçatı’nın ana ve sürdürülebilir gelir kaynağının turizm olduğuna dikkat çekerek, bölgenin bir mahalle gibi değil, bir turizm destinasyonu olarak ele alınması ve yönetilmesi gerektiğini söyledi. Bugünün en temel eksikliğinin Alaçatı’ya özel bir Turizm Master Planı olmaması olduğunu vurguladı ve 'Turizmin sahada bir sahibi olmalıdır' ifadelerini kullandı.

Nitelikli turist için öncelikli sorunlar

Gürültü kirliliği, sokak işgalleri ve altyapı sorunları çözülmeden nitelikli turistin Alaçatı’ya çekilemeyeceğini belirten Ünsal, bu sorunlar giderilmeden yapılan tanıtım çalışmalarının da eksik kalacağını dile getirdi. Ayrıca personel konaklamasının Alaçatı’daki en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti; işletmelerin çalıştıracak personel bulmakta zorlandığını ve temel nedenin barınma sorunu olduğunu söyledi.

Ünsal, kaymakamlık ve belediyeye çeşitli proje önerileri sunduklarını, uygun bir alan sağlanması halinde sektör olarak yatırım ve işletmeyi üstlenebileceklerini kaydetti. Kamudan beklentilerinin alan ve planlama desteği olduğunu belirtti.

Tanıtımda hedef odaklı yaklaşım çağrısı

Tanıtım çalışmalarında plansızlık olduğuna dikkat çeken Ünsal, klasik fuar anlayışıyla hedefi ve ölçümü net olmayan çalışmalara kaynak ayrıldığını söyledi. Daha düşük bütçelerle dijital ve hedef odaklı tanıtım yapılabileceğini; Alaçatı’da bu sürece katkı sunmaya hazır, yabancı dil bilen gençler ve deneyimli sektör temsilcileri bulunduğunu kaydetti.

Ünsal, belediyenin Alaçatı’ya özel bir Turizm Master Planı oluşturması, bunu uygulayacak bir koordinasyon yapısı kurması ve personel konaklaması gibi temel sorunlara somut adımlar atması halinde, planlamadan uygulamaya kadar her aşamada destek vermeye hazır olduklarını söyledi. 'Alaçatı’nın kimliğini korumanın yolu, turizmi doğru, planlı ve birlikte yönetmekten geçiyor' diyerek sözlerini noktaladı.

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI KEREM ÜNSAL