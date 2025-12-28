Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

İlçe merkezi beyaza büründü, sokaklar neşeyle doldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Karı fırsat bilen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden sokaklara çıktı ve kardan adam yaparak eğlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran çocuklar, oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Oyun esnasındaki neşe ve mutluluk, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çocuklardan Yusuf Hamza Alpaslan, kardan adam yapmanın çok eğlenceli olduğunu belirterek kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kar yağışıyla birlikte Diyadin’de sokaklar çocuk kahkahalarıyla şenlendi ve ortaya çıkan manzaralar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

