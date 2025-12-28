DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili kar yağışı sonrası çocuklar sokaklarda kardan adam yapıp oyun oynayarak karın keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:14
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

İlçe merkezi beyaza büründü, sokaklar neşeyle doldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Karı fırsat bilen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden sokaklara çıktı ve kardan adam yaparak eğlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran çocuklar, oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Oyun esnasındaki neşe ve mutluluk, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çocuklardan Yusuf Hamza Alpaslan, kardan adam yapmanın çok eğlenceli olduğunu belirterek kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kar yağışıyla birlikte Diyadin’de sokaklar çocuk kahkahalarıyla şenlendi ve ortaya çıkan manzaralar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

DİYADİN’DE ÇOCUKLAR KARIN TADINI KARDAN ADAM YAPARAK ÇIKARDI

DİYADİN’DE ÇOCUKLAR KARIN TADINI KARDAN ADAM YAPARAK ÇIKARDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce’de Kar Yağışıyla Kış Lastiği Telaşı: Servisler Doldu
2
Gökçeada 2026: Kaymakam Osman Acar 11 Vizyon Projesini Tanıttı
3
İstanbul'da 159 Evsiz Otellere Yerleştirildi
4
Atakum'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
5
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı
6
Kerem Ünsal: Alaçatı'ya Turizm Master Planı Şart, Nitelikli Turist İçin Adımlar Gerekli
7
Edremit'te Yarım Asırlık Kadın Kalaycılık: Suzan ve Elmas Kaplan

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti