Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajında Türkçeyi kültürel süreklilik ve milli varlığın korunması açısından temel sütun olarak vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:24
MHP Genel Başkanı'nın 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajla Türkçenin millet ve kültür için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihi yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gündür" dedi.

Bahçeli, mesajında günün anlam ve önemini anlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar’dan Balkanlar’a, Hazar havzasından Akdeniz’e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır. Bu itibarla, Türkçenin tarihi derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Bahçeli, mesajında Türkçenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaparak, bu alanda emek veren herkese teşekkür etti.

