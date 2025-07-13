DOLAR
40,18 -0,09%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.348,76 -0,28%
BITCOIN
4.765.544,19 0,45%

Aydın'da 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı: İki Gözaltı

Aydın'da 16 yaşındaki bir çocuk kafasından bıçakla yaralanırken, iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 16:47
Aydın'da 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı: İki Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 16 yaşındaki A.A, kafasından bıçakla yaralanarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Zafer Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mesire alanında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın yaralanması üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen A.A, hızla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine ambulansla götürüldü.

Olayla ilgili olarak, polis yaptığı operasyonda, şüpheli olan E.Ç. (20) ve kardeşi D.Ç. (15)'yi gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafasından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk...

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafasından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!