Aydın'da 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı: İki Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 16 yaşındaki A.A, kafasından bıçakla yaralanarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Zafer Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mesire alanında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın yaralanması üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen A.A, hızla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine ambulansla götürüldü.

Olayla ilgili olarak, polis yaptığı operasyonda, şüpheli olan E.Ç. (20) ve kardeşi D.Ç. (15)'yi gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kafasından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.