Bayburt’ta Köy Yolları ve Geçitler Kış Boyunca Trafiğe Kapalı

Bayburt’ta bazı köy yolları ve geçitler kış sezonunda ulaşıma kapatıldı

Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları sebebiyle, Bayburt merkezinde bazı köy yolları ile önemli geçitler kış boyunca trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bu kararın uygulandığını açıkladı.

Kapanan yollar ve geçitler

Kılıçkaya köyü kara yolu ağı ile Sorkunlu köyü kara yolu ağı, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.

Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ile Soğanlı Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kış mevsimi boyunca ulaşıma kapatılacak.

Salmankaş Geçidi de kış tedbirleri kapsamında kapalı olacak; bölgedeki ulaşım alternatif olarak hizmet veren Şehit Hamit Şahin Tüneli üzerinden sağlanacak.

Ayrıca, Türkiye’nin en tehlikeli yollarından biri olarak bilinen Derebaşı virajları da kış şartları nedeniyle kapatılan güzergâhlar arasında yer aldı.

Uyarılar ve önlemler

Karayolları 106. Şube Şefliği, can ve mal güvenliği açısından söz konusu yol ağları ile geçitlerin kullanılmaması yönünde vatandaşları uyardı. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve uyarıları takip etmeleri konusunda bilgilendiriyor.

Karla mücadele çalışmaları

Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların da zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

