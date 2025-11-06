Aydın'da 5 Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Operasyon ve yakalama detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

JASAT ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip ve operasyonlarda yakalanan şahısların işledikleri suçlar ve kesinleşmiş hapis cezaları şöyle kaydedildi: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Kamu Malına Zarar Verme suçlarından (11 yıl 8 ay), 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan (4 yıl 8 ay 7 gün), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Resmî Belgede Sahtecilik suçlarından toplam (10 yıl 11 ay 15 gün), Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından (5 yıl), Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan (5 ay 18 gün).

Yakalanan şahısların tümü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

