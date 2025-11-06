Aydın'da 5 Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:32
Aydın'da 5 Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aydın'da 5 Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Operasyon ve yakalama detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

JASAT ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip ve operasyonlarda yakalanan şahısların işledikleri suçlar ve kesinleşmiş hapis cezaları şöyle kaydedildi: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Kamu Malına Zarar Verme suçlarından (11 yıl 8 ay), 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan (4 yıl 8 ay 7 gün), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Resmî Belgede Sahtecilik suçlarından toplam (10 yıl 11 ay 15 gün), Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından (5 yıl), Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan (5 ay 18 gün).

Yakalanan şahısların tümü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

AYDIN’DA 5 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

AYDIN’DA 5 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
4
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
5
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
6
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor
7
Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek