Aydın'da Altyapı Atağı: ASKİ Eş Zamanlı Çalışmaları Sürdürüyor

Aydın genelinde altyapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, Aydın’ın tüm ilçelerinde kanalizasyondan yağmur suyu hatlarına kadar geniş kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki müdahalelerle ilçelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilip hızlı ve kalıcı çözümler üretiliyor.

Çalışma yürütülen ilçe ve mahalleler

Bozdoğan: Alhisar, Örmepınar, Hıdırbaba ve Yeni Mahalle.

Buharkent: İlçe merkezi, Savcıllı ve Feslek mahalleleri.

Çine: Sarnıç, Alabayır, Cumhuriyet ve Topçam mahalleleri.

Didim: Akbük, Fevzipaşa, Cumhuriyet ve Altınkum mahalleleri.

Efeler: İlçe merkezi, Dalama, Alanlı, Dereköy, Zeybek, Efeler, Ilıcabaşı ve Baltaköy mahalleleri.

Germencik: Ortaklar, Mursallı ve Bozköy mahalleleri.

İncirliova: Sandıklı, Arpadere ve Acarlar mahalleleri.

Karacasu: Bahçeköy, Yaykın, Yenice ve Yolaltı mahalleleri.

Karpuzlu: Gölcük Mahallesi.

Koçarlı: Bağarcık, Boğaziçi ve Orhaniye mahalleleri.

Köşk: Çarşı, Akçaköy ve Ilıdağ mahalleleri.

Kuşadası: Ege, Kadınlar Denizi, Hacıfeyzullah, Güzelçamlı, Cumhuriyet ve Yavansu mahalleleri.

Kuyucak: Yeni, İğdecik ve Karapınar mahalleleri.

Nazilli: İsabeyli ve Dallıca mahalleleri.

Söke: Yenicami, Yenikent ve Fevzipaşa mahalleleri.

Sultanhisar: Atça ve İncealan mahalleleri.

Yenipazar: İlçe merkezi, Hükümet ve Eğridere mahalleleri.

Başkan Çerçioğlu'nun değerlendirmesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı: "Aydınımızın tüm ilçelerinde altyapı hizmetlerimizi planlı ve eş zamanlı şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. ASKİ ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AYDIN GENELİNDE KANALİZASYONDAN YAĞMUR SUYU HATLARINA KADAR YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU; "UZUN YILLAR SORUNSUZ HİZMET VERECEK ALTYAPI YATIRIMLARINI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.