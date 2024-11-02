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Aydın'da Balkonundan Düşen Çocuk 22 Günlük Mücadelesine Veda Etti

Aydın'da balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 01:24
Aydın'da Balkonundan Düşen Çocuk 22 Günlük Mücadelesine Veda Etti

Aydın'da Trajik Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Alparslan Turan, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 10 Ekim tarihinde Yeni Mahalle 135 Sokak'taki ikinci kattaki evin balkonunda meydana geldi.

Yaşam Mücadelesi

Alparslan, düşüşün ardından çevredekilerin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef, doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk hayata tutunamadı.

Cenaze ve Güvenlik Kamerası

Turan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kondu. Düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu trajik olay, aile ve çevredekiler arasında derin bir üzüntü yarattı.

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