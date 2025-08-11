DOLAR
Aydın'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı

Aydın'da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:17
Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç arasında meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. N.Y. yönetimindeki 09 AIE 596 plakalı minibüs, Selatin Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çıkarak durabildi. Kaza sonucunda sürücüler ile minibüsteki işçilerden 12'si yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırılan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

