Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı

Aydın'da Trajik Motosiklet Kazası

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Çavdar Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Veysi Yardımcı (32), 09 AKY 156 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Çulhan Mahallesi'nde 69 yaşındaki A.N. yönetimindeki 09 Y 1991 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan Veysi Yardımcı için olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri hızla ulaştı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yardımcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı.