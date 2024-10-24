DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:56
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı

Aydın'da Trajik Motosiklet Kazası

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Çavdar Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Veysi Yardımcı (32), 09 AKY 156 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Çulhan Mahallesi'nde 69 yaşındaki A.N. yönetimindeki 09 Y 1991 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan Veysi Yardımcı için olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri hızla ulaştı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yardımcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
2
Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı
3
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı
4
Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı
5
Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor
6
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek
7
BM'den Gazze Açıklaması: Kuşatma Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek