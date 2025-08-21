Aydın'da ölümlü kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli-Aydın kara yolu, Umurlu Hal Kavşağı

Denizli-Aydın kara yolu Umurlu Hal Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, karşıya yaya geçidinden geçmeye çalışan Sultan Derik (74)'e, B.S. (26) idaresindeki 09 ANP 800 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sultan Derik ile yanındaki Ü.Y. (60) yola savruldu. Bu sırada, B.Ç. (38) yönetimindeki 09 KR 768 plakalı otomobil, savrulan Ü.Y.'ye çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda motosiklet sürücüsü ile iki yaya yaralanırken, ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Derik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü B.S. ve Ü.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, önce motosikletin Sultan Derik'e çarptığı, ardından otomobilin Ü.Y.'ye çarptığı anlar net şekilde görüldü.