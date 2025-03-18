Aydın'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı KGYS kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:24
Aydın'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, İzmir Bulvarı otoyol kavşağında gerçekleşti. A.K.'nın kullandığı 09 Y 3415 plakalı otomobil, G.B. yönetimindeki 35 FK 775 plakalı taksiyle çarpıştı. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti.

Yaralıların Durumu

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bu kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi. Olayın görüntüleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler...

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler...

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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