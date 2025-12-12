Erzincan'da Kar ve Tipi: Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye Geçitleri Trafiğe Kapandı

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitleri ulaşıma kapandı

Yoğun tipi ulaşımı durdurdu, ekipler karla mücadeleye yoğunlaştı

Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipi haline geldi. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları, yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor ve bölge trafiği geçici olarak durduruldu.

Karayolları ekipleri, Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Haberin ilk bölümünde de Ahmediye geçidinin kapandığı bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE SAKALTUTAN, KIZILDAĞ VE AHMEDİYE GEÇİTLERİNDE YOL ULAŞIMA KAPANDI