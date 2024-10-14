Aydın'da Telefonunu Almaya Çalışan Kişiye Otobüs Çarptı

Aydın'da Yüzde Yüze Talihsiz Kaza

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen bir kazada, yola düşen cep telefonunu almaya çalışan 54 yaşındaki Y.D. otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralanma

Edinilen bilgilere göre, Aydın-Söke kara yolunun Atatürk Mahallesi geçişinde, Y.D. karşıya geçmek için yola fırladı. Düşen telefonunu yerden almak isteyen Y.D., geri dönerek telefonu ayağıyla kenara itmek istediği esnada, Y.Ö. (40) idaresindeki 09 DB 737 plakalı belediye otobüsü tarafından çarpıldı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler olayın ne kadar hızlı gerçekleştiğini gözler önüne serdi.