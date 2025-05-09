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Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:21
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Aydın'da Feci Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu acı bir olay yaşandı. 2'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişi kazada hayata veda etti. Kaza, Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi.

Motosiklet, Selim Ateş yönetimindeki 77 ADP 618 plakalı aracın, tali yoldan çıkan Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Ateş ile yolcu konumundaki Sıla Karabacak ve traktör sürücüsü Küçük'ün yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü Selim Ateş ve Sıla Karabacak'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan arkadaşları, kaza yerinde gözyaşları dökerek yas tuttu. Öğrencilerden biri, "Sıla kalk, ölme" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Durumun ciddiyetini aktaran Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sürmen, kazaya dair bilgi almak için kaza yerine geldi. Olay sonrası hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını kaybetti.

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