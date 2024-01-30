Aydın'da tüp bayisinde korku dolu anlar: Önce yangın çıktı ardından patlama

Aydın'da bir tüp bayisinde sebebi bilinmeyen bir yangın başladı. Umurlu Mahallesi'ndeki iş yerindeki kişiler yangını görünce itfaiyeyi aradılar ve dışarı çıktılar.





Bir kişi, yangına söndürme tüpüyle mücadele ederken bir LPG tüpü havaya uçtu. Yangına gelen itfaiyeciler de birkaç tüpün daha patlamasına şahit oldu. Yangın sona erdiğinde iş yerinde büyük bir hasar vardı. Bir cep telefonu, yangın esnasında patlayan bir tüpü görüntüledi.



