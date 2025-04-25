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Aydın'da Yeni Yol Yenileme Çalışmasında Antik Kemik Buluntuları

Aydın'da yol yenileme çalışmasında Tralleis Antik Kenti yakınında insan kemikleri ve kremasyon küpleri bulundu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 21:27
Aydın'da Yeni Yol Yenileme Çalışmasında Antik Kemik Buluntuları

Aydın'da Arkeolojik Buluntular Gün Yüzüne Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında, Tralleis Antik Kenti yakınında ilginç ve tarihi anlam taşıyan buluntular keşfedildi. Çalışmalar, bölgenin arkeolojik sit alanı statüsünde olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi.

Çalışma Alanında Tarih Yatıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yol yenileme yaparken, ölüm sonrası yakım işlemleri için kullanılan kremasyon küpleri ve bu küplerin içindeki insan kemiklerini ortaya çıkardı. Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan çalışma alanında, büyük boyutlu taşların arasında elde edilen bu yapılar, Roma dönemine ait oldukları değerlendiriliyor.

Müze görevlileri, inceleme sonrası çok sayıda kemik ve kremasyon küpünü Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

Mahalle Sakinleri Geçmişten Hatırlatıyor

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Özer Aksoy, yaptığı açıklamada, "İlk değil, daha önceki yıllarda da bu bölgede yapılan kazılarda benzer buluntular ortaya çıkmıştı" diyerek, bölgenin tarihsel derinliğine dikkat çekti.

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan...

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan...

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

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