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Aydın'da Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Gözaltında

Aydın'da çıkan zeytinlik yangınının nedeni belirlenirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 09:29
Aydın'da Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Gözaltında

Aydın'da Zeytinlik Yangını Sonrası Gözaltılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı. Olay, Kızılcaköy Mahallesi'nde dün gerçekleşti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir inceleme başlatıldı.

Yangının Sebebi Kıvılcımlar

Yapılan araştırmalar sonucunda yangının, sulama amacıyla kullanılan jeneratörden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu gelişme üzerine, M.A. (68) ve oğlu E.A. (46) gözaltına alındı. Şüpheliler, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yangının Boyutu ve Müdahale

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 30 dönümlük zeytinlik alanda zarara yol açtı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz ile çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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