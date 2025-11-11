Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın Efeler'de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20), arkadaşının evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:13
Olayın Detayları

Olay, Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20), iddiaya göre arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı.

Bir süre sonra uyanan arkadaşları, Şengül’ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şengül’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yürüttü ve Şengül’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak evde bulunan A.Ş. ve K.E. adlı şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

