Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurum ismi kullanılarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaruyor; şüpheli aramalarda 112'yi arayın.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:12
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden dolandırıcılık uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurum müdürü ve personel isimlerinin kullanılarak üreticilerden ve işletmelerden para talep eden dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Müdürlük yaptığı açıklamada, "Bu tür taleplere asla itibar etmeyin" çağrısında bulunarak, personelin hiçbir şekilde telefon, mesaj veya benzeri yollarla para talebinde bulunmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamanın detayları

Açıklamada ayrıca kurumun bağış, yardım, hibe ön ödemesi ya da farklı bir ad altında vatandaşlardan para istemesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Vatandaşların bu tür talepler karşısında dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlara uyarılar

Müdürlük, bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşların görüşmeyi hemen sonlandırıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca kimlik, banka veya kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Şüpheli bir durum yaşandığında vatandaşların sadece Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi sabit telefon numaraları üzerinden bilgi teyidi yapmaları istendi.

