Aydın Koçarlı'da Patlayıcıyla Kaçak Kazı Suçüstü Yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde ile kaçak kazı yaptığı tespit edilen dört şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay Yeri İncelemesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Hacıhamzalar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yapılan aramada kazı yapılan noktada kayaya hilti ile delik açıldığı ve içine patlayıcı madde yerleştirilmiş bir düzenek bulunduğunu belirledi. Düzenek, ucu kablolu bir sistemle hazırlanmıştı.

Olay yerinde 1 adet hilti ve patlayıcı madde ile hazırlanmış düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler ve Adli Süreç

Savcılık işlemine alınan şüpheliler; K. T. (54), E. Ç. (61), E. T. (41) ve S. C. (47) olarak kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

