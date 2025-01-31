Aydın Merkezli Sahte İçki Operasyonu: 6 Gözaltı

Aydın'da Büyük Sahte İçki Operasyonu

Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 6 şüpheli yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki üreten ve dağıtan kişilere yönelik detaylı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında; Aydın’ın yanı sıra Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir’de belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T bulunmakta olup, onların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.