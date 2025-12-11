Aydın Şehir Hastanesi açılış hazırlıklarını hızlandırdı — 1.300 yataklı dev kampüs

Aydın Şehir Hastanesi açılış hazırlıkları hız kazandı

Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi unvanını taşıyan Aydın Şehir Hastanesinde açılış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili hizmet başkanları ve kurucu yönetim ekibiyle yapılan saha incelemesinde hastanedeki son durum değerlendirildi.

Kapasite ve personel

Tesiste yaklaşık 140 dönümlük alan üzerine kurulu ve 1.300 yatak kapasitesi bulunuyor; acil durumlarda bu rakamın 1.500 yatağa kadar çıkarılması planlanıyor. Tam kapasiteyle birlikte 4.695 personel görev yapacak. Günlük hedefler arasında 18-20 bin poliklinik hastası, acil serviste ise 4 bin kişiye hizmet sunulması; aylık bazda ise yaklaşık 450 bin vatandaşa sağlık hizmeti verilmesi yer alıyor.

Yeni birimler ve güçlenen sağlık altyapısı

Hastanenin donanımında Aydın’da ilk kez hizmete girecek birimler yer alıyor. Spekt tomografi, iyotlu tedavi merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi birimler, hem teşhis hem de tedavi kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi ile kadın-doğum servisi de açılışa hazır hale getiriliyor.

Taşınma ve entegrasyon süreci

Mevcut sağlık kuruluşlarının entegrasyonu kapsamında Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni kampüse aktarılacak. Bu taşıma ile Aydın’daki sağlık hizmetleri tek çatı altında, modern ve geniş bir kampüste birleştirilmiş olacak.

İnceleme gezisi ve değerlendirmeler

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili hizmet başkanları ve Şehir Hastanesi kurucu yönetim ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği incelemede hasta kabul alanları, poliklinikler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile Kadın Doğum Servisi ve salonunda detaylı kontroller yaptı. Yoğun bakım ünitelerinde görevli sorumlu hemşirelerin de hazır bulunduğu ziyarette, yüklenici firma yetkililerinden süreçle ilgili bilgi alındı.

