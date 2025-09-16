Aydın Söke'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke-Bodrum kara yolunun Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, Selim Atasever (18)'in kullandığı plakasız motosiklet ile C.K. yönetimindeki 09 S 4148 plakalı otomobil çarpıştı.

Sağlık ekipleri ve hastanedeki müdahale

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atasever, kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'indeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltı işlemi

Kazaya karışan otomobil sürücüsü hakkında güvenlik güçleri tarafından işlem başlatıldı; sürücü gözaltına alındı.